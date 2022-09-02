Арестович о конфликте ВСУ и властей Украины: "У наших гавриков на что ставка?"

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в "раздувании истории" про противостояние ВСУ и властей Украины.

Глава Белоруссии заявил, что Украину делят между президентом и военными и пообещал, что развязка будет в ближайшее время.

"Теперь уже и Лукашенко присоединился к раздуванию истории про "…конфликт ОПУ и военных". Перед этим был Кремль. Понятно, на что у них ставка", — написал украинский военный аналитик.

Арестович раскритиковал подобные заявления, которые находят поддержку внутри Украины.

"А у наших гавриков, которые носятся с этой же "темой", на что — ставка?" — задался вопросом помощник Зеленского.

Ранее Зеленский пригрозил Вооружённым силам РФ, пообещав гнать военнослужащих до границы.