Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович обвинил президента Белоруссии Александра Лукашенко в "раздувании истории" про противостояние ВСУ и властей Украины.
Глава Белоруссии заявил, что Украину делят между президентом и военными и пообещал, что развязка будет в ближайшее время.
"Теперь уже и Лукашенко присоединился к раздуванию истории про "…конфликт ОПУ и военных". Перед этим был Кремль. Понятно, на что у них ставка", — написал украинский военный аналитик.
Арестович раскритиковал подобные заявления, которые находят поддержку внутри Украины.
"А у наших гавриков, которые носятся с этой же "темой", на что — ставка?" — задался вопросом помощник Зеленского.
Ранее Зеленский пригрозил Вооружённым силам РФ, пообещав гнать военнослужащих до границы.
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