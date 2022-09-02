На Авито появилось объявление о вакансии уборщицы и сотрудников на кухню в Сургуте, которым обещают зарплату в 126 тысяч рублей.
Как уточняет muksun.fm, хоть найм работников осуществляется в Сургуте и Нижневартовске, трудиться им предстоит в ЯНАО, на Бованенковском месторождении.
"Приглашаем сотрудниц на работу вахтовым методом с проживанием! Приветствуется опыт работы: мойщицей, уборщицей, кухонным работником. Оформляем по паспорту РФ! Работа на Бованенковском месторождении, поэтому мы вас довезем на нашем личном транспорте абсолютно бесплатно", — сказано в описании вакансии.
Соискатель может выбрать удобный для него период работы: 30 смен с оплатой 126 тысяч рублей, 45 смен за 189 тысяч рублей, или же 60 смен, за который работодатель заплатит 252 тысячи рублей.
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