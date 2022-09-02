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Россияне постелили на обочину ковровую дорожку вместо тротуара

Общество

Жители Одинцово остались без пешеходной дороги на проезжей части и решили сами благоустроить улицу. Об этом рассказали местные журналисты.

По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", россияне "застелили обочину", чтобы не страдать из-за грязи. Как отметили в СМИ, власти убрали ковровую дорожку. Однако тротуар так и не появился, заключили журналисты.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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