Жители Одинцово остались без пешеходной дороги на проезжей части и решили сами благоустроить улицу. Об этом рассказали местные журналисты.
По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", россияне "застелили обочину", чтобы не страдать из-за грязи. Как отметили в СМИ, власти убрали ковровую дорожку. Однако тротуар так и не появился, заключили журналисты.
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