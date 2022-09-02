Россияне постелили на обочину ковровую дорожку вместо тротуара

Жители Одинцово остались без пешеходной дороги на проезжей части и решили сами благоустроить улицу. Об этом рассказали местные журналисты.

По данным интернет-издания "Подмосковье Сегодня", россияне "застелили обочину", чтобы не страдать из-за грязи. Как отметили в СМИ, власти убрали ковровую дорожку. Однако тротуар так и не появился, заключили журналисты.