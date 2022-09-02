Захарова заверила оконфузившегося школьника, что Сергей Лавров — не её отец

Официальный представить МИД РФ Мария Захарова разрядила обстановку, когда обратившийся к ней школьник сделал ошибку в её отчестве в ходе Всероссийского просветительского марафона "Знание".

Подросток, волнуясь, назвал представителя ведомства "Марией Сергеевной".

"Мария Сергеевна скоро придет, а пока Мария Владимировна", — с улыбкой поправила ученика Захарова.

После извинений школьника представитель МИД предположила, что подросток мог посчитать её с министром Сергеем Лавровым родственниками, и заверила, что с главой ведомства их связывают исключительно рабочие отношения.

"Возможно, вы считаете, что Сергей Викторович (глава МИД РФ Сергей Лавров) мой отец. Но это если только в профессиональном плане. А так мой папа Владимир Юрьевич", — объяснила Захарова, которую цитирует "МК".