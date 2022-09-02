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В Екатеринбурге десятиклассница пришла на школьную линейку в нижнем белье

Общество

Ученица екатеринбургской школы посетила торжественную линейку в нижнем белье. Об этом рассказали местные журналисты.

По информации E1.ru, десятиклассница надела лифчик, юбку и туфли. Девушка не стала объяснять, почему решила так поступить.

"Мы поговорили с педагогом и детьми, ученица придёт вместе с родителями на встречу", — заявил директор учебного заведения Максим Калинин.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Сургута появились 17 первых классов. В них будут заниматься 457 учеников, отметили в СМИ.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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