Никита Михалков: Россия может разработать собственный аналог IMAX

В России есть инженеры, которые смогут разработать отечественный аналог канадского формата IMAX, причём это не потребует значительных затрат, уверен Никита Михалков.

Ранее компания IMAX, владелец одноимённой кинематографической системы, заявила об уходе с российского рынка и запретила использование своего формата.

"Через 16 лет после кровавейшей разрушительной Отечественной войны страна запустила в космос спутник, какой там IMAX", — отметил глава Союза кинематографистов РФ в интервью ТАСС.

Он уверен, что сегодняшнее доходы от углеводородов позволят профинансировать талантливых инженеров, чтобы те придумали "систему не хуже IMAX".