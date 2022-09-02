В России есть инженеры, которые смогут разработать отечественный аналог канадского формата IMAX, причём это не потребует значительных затрат, уверен Никита Михалков.
Ранее компания IMAX, владелец одноимённой кинематографической системы, заявила об уходе с российского рынка и запретила использование своего формата.
"Через 16 лет после кровавейшей разрушительной Отечественной войны страна запустила в космос спутник, какой там IMAX", — отметил глава Союза кинематографистов РФ в интервью ТАСС.
Он уверен, что сегодняшнее доходы от углеводородов позволят профинансировать талантливых инженеров, чтобы те придумали "систему не хуже IMAX".
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