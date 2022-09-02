Наибольшее количество российских туристов по итогам лета отправились на поезде из Москвы в Санкт-Петербург.
Так, доля путешественников на этом направлении составила 8,6 процентов.
"Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Санкт-Петербург. На поездки между двумя столицами пришлось 8,6% спроса, в прошлом году показатель был 9,9%", — цитирует ТАСС аналитические данные.
Средняя стоимость поездки составила чуть больше трёх тысяч рублей.
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