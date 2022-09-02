Санкт-Петербург стал самым популярным городом для путешествий

Наибольшее количество российских туристов по итогам лета отправились на поезде из Москвы в Санкт-Петербург.

Так, доля путешественников на этом направлении составила 8,6 процентов.

"Самым популярным направлением по итогам лета стал маршрут Москва — Санкт-Петербург. На поездки между двумя столицами пришлось 8,6% спроса, в прошлом году показатель был 9,9%", — цитирует ТАСС аналитические данные.

Средняя стоимость поездки составила чуть больше трёх тысяч рублей.