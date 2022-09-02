В Мариуполе "Россети" подключили к электроэнергии около 40 образовательных учреждений, сообщили в ведомстве.
Ещё часть школ, колледжей и университетов подключат до середины сентября.
В работах принимают участие энергетики из регионов Приволжского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов, в том числе и Московского региона, передаёт Energyland.info.
Для того чтобы "запитать" электричеством только детские сады, отремонтировали более 35 трансформаторных подстанций, а также распределительных пунктов и кабельных линий электропередачи.
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