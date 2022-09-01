В Минэнерго рассказали о намерениях газифицировать Красноярский край

Министерство энергетики РФ подтвердило планы по созданию трассы магистрального газопровода "Сила Сибири-2" рядом с Ачинском, Красноярском и Канском.

О планах Минэнерго депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов сообщил в социальных сетях. Он отметил, что прокладка трассы газопровода "Сила Сибири-2" через большие города региона поможет "придать дополнительную динамику перспективному развитию газоснабжения и газификации Красноярского края".

Ранее сообщалось, что "Газпром" задействует мощности "Северного потока-2" в газоснабжении регионов РФ.

О сроках реализации проекта не сообщается.

"Ждем официального завершения всех экспертиз и подписания соглашений по строительству газопровода, — цитирует слова Дроздова prmira.ru.