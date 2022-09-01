Министерство энергетики РФ подтвердило планы по созданию трассы магистрального газопровода "Сила Сибири-2" рядом с Ачинском, Красноярском и Канском.
О планах Минэнерго депутат Госдумы от Красноярского края Александр Дроздов сообщил в социальных сетях. Он отметил, что прокладка трассы газопровода "Сила Сибири-2" через большие города региона поможет "придать дополнительную динамику перспективному развитию газоснабжения и газификации Красноярского края".
Ранее сообщалось, что "Газпром" задействует мощности "Северного потока-2" в газоснабжении регионов РФ.
О сроках реализации проекта не сообщается.
"Ждем официального завершения всех экспертиз и подписания соглашений по строительству газопровода, — цитирует слова Дроздова prmira.ru.
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