Шукшина объяснила, для чего наши ребята проливают кровь: "Искупают позор"

Актриса Мария Шукшина объяснила, что российские военные сражаются не для того, чтобы остальная Россия продолжала "пить и гулять за тебя Родина-мать".

Заслуженная артистка России вспомнила, как Михаил Горбачёв рекламировал пиццу. Она назвала президента СССР "скромняшкой Гобби".

"Прошло 30 лет, и хочется спросить, ну и где теперь ваш благословенный "Пицца-хат"? Смотрится особо иронично на фоне волны "исхода" западных брендов из России", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.

Шукшина отметила, что умные люди предупреждали, что те, кто продал идеальное за материальное, в итоге лишатся всего.

"Зато поля оторванных от вашей же родины кусков (за пиццу!) кровью польёте. Теперь наши ребята искупают позор вот этого мещанского балагана своей кровью", — выразила своё мнение актриса.

Ранее Мария Шукшина нарисовала карикатуру на Кремль, который сел на шпагат словно балерина Анастасия Волочкова.