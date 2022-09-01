Актриса Мария Шукшина объяснила, что российские военные сражаются не для того, чтобы остальная Россия продолжала "пить и гулять за тебя Родина-мать".
Заслуженная артистка России вспомнила, как Михаил Горбачёв рекламировал пиццу. Она назвала президента СССР "скромняшкой Гобби".
"Прошло 30 лет, и хочется спросить, ну и где теперь ваш благословенный "Пицца-хат"? Смотрится особо иронично на фоне волны "исхода" западных брендов из России", — написала обладательница медали ордена "За заслуги перед Отечеством" первой степени.
Шукшина отметила, что умные люди предупреждали, что те, кто продал идеальное за материальное, в итоге лишатся всего.
"Зато поля оторванных от вашей же родины кусков (за пиццу!) кровью польёте. Теперь наши ребята искупают позор вот этого мещанского балагана своей кровью", — выразила своё мнение актриса.
Ранее Мария Шукшина нарисовала карикатуру на Кремль, который сел на шпагат словно балерина Анастасия Волочкова.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.