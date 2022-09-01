Автоюрист о сбившем детей в Истре водителе: "Смерть человека по неосторожности"

В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей — трёх и пяти лет. Водитель транспортного средства понесёт наказание за причинение смерти по неосторожности.

В результате дорожной аварии один ребёнок скончался на месте, а другого госпитализировали. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.

Ранее в Уфе на пешеходном переходе в Уфе сбили насмерть маму и ребёнка.

Трагическое происшествие прокомментировал автоюрист Лев Воропаев.

"На видео происшествия я вижу, что скорость и обстановка позволяли ему избежать наезда на детей. Поэтому, если мы говорим про гибель одного ребёнка, водителю грозит третья часть статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", то есть деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека", — цитирует слова юриста Москва 24.