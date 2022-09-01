В подмосковной Истре мусоровоз сбил двух детей — трёх и пяти лет. Водитель транспортного средства понесёт наказание за причинение смерти по неосторожности.
В результате дорожной аварии один ребёнок скончался на месте, а другого госпитализировали. По факту ЧП возбуждены уголовные дела.
Ранее в Уфе на пешеходном переходе в Уфе сбили насмерть маму и ребёнка.
Трагическое происшествие прокомментировал автоюрист Лев Воропаев.
"На видео происшествия я вижу, что скорость и обстановка позволяли ему избежать наезда на детей. Поэтому, если мы говорим про гибель одного ребёнка, водителю грозит третья часть статьи 264 УК "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", то есть деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека", — цитирует слова юриста Москва 24.
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