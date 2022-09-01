Сельский учитель: "В глазах правительственных экономистов школа всегда виновата"

Сельский учитель истории, эксперт по проблемам школьного образования на селе Дмитрий Казаков рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются педагоги в сёлах.

Казаков сообщил, что преподаёт в Павловском районе Нижегородской области. Он напомнил, что сейчас государство выплачивает учителям миллион рублей за то, что они отработают пять лет в сельской школе. Большинство педагогов уезжают после пяти лет работы, отметил эксперт.

По его словам, сельский учитель в среднем зарабатывает 20 тысяч рублей, которые составляются из 1,5 ставки, классного руководства и дополнительных занятий. Получать больше трудно, потому что в большинстве сельских школ мало учащихся и классов, и дополнительные часы взять просто неоткуда.

"В глазах правительственных экономистов школа всегда виновата. В государстве сформировалось мировоззрение, для которого в основе всего лежит прибыльность. Школа не приносит прибыли и только требует затрат от государства — соответственно, рассматривается как неэффективная по своей природе институция", — сказал Казаков в беседе с argumenti.ru.

Собеседник издания добавил, что сельские школы вынуждены постоянно доказывать государству, что они нужны, что их не стоит закрывать, — и принимают участие во всех акциях и конкурсах, которые абсолютно бесполезны и только отвлекают от образовательного процесса.