Гости и жители Улан-Уде ощутили растерянность при попытке найти вход в городскую поликлинику. Сделать это оказалось не так просто, потому что двери медучреждения просто перестали быть видны из-за разросшихся кустов и деревьев, пишет transsibinfo.com.
Посетители поликлиники в доказательство своих слов опубликовали в соцсетях фото заросшего растительностью входа в поликлинику, указав, что несведущий человек вообще её не сможет найти.
Жители обратились к администрации с просьбой обрезать ветви деревьев и подстричь кусты. Однако нашлись и те, что считает кусты возле медучреждения "тенистыми и нормальными", призвав радоваться и ценить то, что есть.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.