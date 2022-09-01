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Городская поликлиника Улан-Уде "спряталась" в кустах

Общество

Гости и жители Улан-Уде ощутили растерянность при попытке найти вход в городскую поликлинику. Сделать это оказалось не так просто, потому что двери медучреждения просто перестали быть видны из-за разросшихся кустов и деревьев, пишет transsibinfo.com.

Посетители поликлиники в доказательство своих слов опубликовали в соцсетях фото заросшего растительностью входа в поликлинику, указав, что несведущий человек вообще её не сможет найти.

Жители обратились к администрации с просьбой обрезать ветви деревьев и подстричь кусты. Однако нашлись и те, что считает кусты возле медучреждения "тенистыми и нормальными", призвав радоваться и ценить то, что есть.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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