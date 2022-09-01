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Эксперт рассказал, как выбрать компанию для ремонта смартфона

Общество

Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин рассказал Pravda.Ru, на что нужно обратить внимание при выборе компании, занимающейся ремонтом смартфонов.

"С моей точки зрения, как потребителя, я бы смотрел даже не на официальность ремонтной организации, а на то, насколько давно она работает, насколько крупная, как давно занимается техникой этого вендора и какую гарантию она предоставляет на отремонтированное изделие", — заявил Завалишин.

Ранее южнокорейская компания Samsung объявила о приостановке поставок бытовой техники и телефонов в Россию в связи с проведением спецоперации на Украине.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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