Директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин рассказал Pravda.Ru, на что нужно обратить внимание при выборе компании, занимающейся ремонтом смартфонов.
"С моей точки зрения, как потребителя, я бы смотрел даже не на официальность ремонтной организации, а на то, насколько давно она работает, насколько крупная, как давно занимается техникой этого вендора и какую гарантию она предоставляет на отремонтированное изделие", — заявил Завалишин.
Ранее южнокорейская компания Samsung объявила о приостановке поставок бытовой техники и телефонов в Россию в связи с проведением спецоперации на Украине.
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