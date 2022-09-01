Кравцов: в России электронные учебники никогда не заменят бумажные

Российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, будет ли в РФ рассмотрен полный переход на электронные учебники взамен бумажных.

Министр пообещал, что в России никто не собирается отказываться от бумажных учебников.

"Никогда мы не откажемся от традиционных учебников, печатных учебников. Все информационные ресурсы в помощь, в дополнение учителю", — сказал Кравцов, выступая в колледже Московского транспорта.

Позже он подтвердил сказанное ранее на общероссийском родительском собрании, уточнив, что электронных учебников и тетрадей в России вводить не планируется.