Самая крупная школа Калининградской области приняла 1800 учеников, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В сообщении говорится, что школа №59 — это современный комплекс из четырёх блоков общей площадью почти 31 тыс. кв. м. В здании есть 96 учебных кабинетов, две библиотеки, два спортивных и актовых зала, а столовая способна вместить в себя 1000 человек.
Губернатор Антон Алиханов открытие этой школы назвал особым событием. Он отметил, что практически в 100 учебных заведениях области был проведён капитальный ремонт.
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