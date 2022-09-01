Самая крупная школа Калининграда приняла 1800 учеников

Самая крупная школа Калининградской области приняла 1800 учеников, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что школа №59 — это современный комплекс из четырёх блоков общей площадью почти 31 тыс. кв. м. В здании есть 96 учебных кабинетов, две библиотеки, два спортивных и актовых зала, а столовая способна вместить в себя 1000 человек.

Губернатор Антон Алиханов открытие этой школы назвал особым событием. Он отметил, что практически в 100 учебных заведениях области был проведён капитальный ремонт.