Родители школьников жалуются на навязывание изучения башкирского языка

Родители учеников школ Салавата жалуются, что их детей принуждают к изучению башкирского языка, ставя его на один уровень с математикой и русским.

Как пишет mkset.ru, родители салаватских школьников признаются, что отказаться от ставшего вдруг обязательным башкирского им в учебных заведениях не дают.

Родители школьников рассказывают, что им дают на подпись бланки по поводу организации изучения башкирского, которые они обязаны подписывать. Большинство мам и пап верят, что отказаться от этого шага нельзя, и поэтому безропотно подписывает бумагу.

"Немногих несогласных отправляют к директору, где уже идет откровенная психологическая атака. Родителей обвиняют в нетолерантности, неуважении к представителям коренной нации. В итоге многие сдаются и на все соглашаются", — рассказала одна из местных мам.

В региональном комитете по защите прав школьников напомнили, что навязывание изучения башкирского — это нарушение федерального закона, и этот предмет изучается строго по желанию.