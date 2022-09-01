Кто больше: в одной из школ Сургута появилось 17 первых классов

Жители одного из микрорайонов Сургута жалуются на большое количество первоклашек, которые будут ходить в местный лицей.

Как пишет muksun.fm, всего в учебном заведении на улице Университетской открылось 17 первых классов, в которых будут учиться 457 детей. Но такому количеству младших школьников совсем не рады жители окрестных домов, которые жалуются теперь на огромные пробки, создаваемые родителями новоиспечённых первоклассников.

"Открыть то открыли, а живущим рядом одни проблемы теперь. Ни пройти, ни проехать. Почти каждого привозят на машине. Плюс кафе. Вечером и утром ругань стоит, одни не могут подъехать к дому, другие выехать. Парковки забиты, мест нет, проезд узкий", — пишут в соцсетях местные жители.

Но, как оказалось, 17 первых классов — это не так уж и много по сравнению с некоторыми другими учебными заведениями. Лидером в этом отношении стала сургутская школа № 9 со своими 30-ю первыми классами, для обозначения которых потребовались все буквы алфавита.