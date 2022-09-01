Соловьёв выступил перед детьми: "Русский человек готов умереть за высшую цель”

Владимир Соловьёв объяснил детям, почему Россия — великая страна. Телеведущий предложил измерять величие не уровнем жизни, а готовностью умереть ради высших целей.

В День знаний журналист рассказал подрастающему поколению о великом предназначении россиян.

"Мы величайшая страна. Не потому что мы живем лучше всех. Нет. Не потому что у нас самая высокая продолжительность жизни. Нет. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра", — сказал Соловьёв на форуме "Знание", выступая перед школьниками.

Ведущий ТВ отметил, что "русский человек всегда готов умереть за высшую цель”.

Ранее Владимир Соловьёв выразил своё негодование по поводу возвращения в Россию певицы Аллы Пугачёвой.