Владимир Соловьёв объяснил детям, почему Россия — великая страна. Телеведущий предложил измерять величие не уровнем жизни, а готовностью умереть ради высших целей.
В День знаний журналист рассказал подрастающему поколению о великом предназначении россиян.
"Мы величайшая страна. Не потому что мы живем лучше всех. Нет. Не потому что у нас самая высокая продолжительность жизни. Нет. Мы величайшая страна, потому что у нас есть величайшее предназначение. Мы воюем на стороне добра", — сказал Соловьёв на форуме "Знание", выступая перед школьниками.
Ведущий ТВ отметил, что "русский человек всегда готов умереть за высшую цель”.
Ранее Владимир Соловьёв выразил своё негодование по поводу возвращения в Россию певицы Аллы Пугачёвой.
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