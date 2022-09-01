"Офицеры России" попросили Генпрокуратуру проверить деятельность Галкина

Представители общественной организации "Офицеры России" призвали генерального прокурора нашей страны Игоря Краснова обратить внимание на сбор известным артистом Максимом Галкиным средств для украинских беженцев и привлечь его к уголовной ответственности.

По данным РИА Новости, активисты допустили, что полученные деньги комик передаст странам, которые противостоят России. Как объяснили члены организации, из-за этого увеличится риск возникновения террористических актов.