Представители общественной организации "Офицеры России" призвали генерального прокурора нашей страны Игоря Краснова обратить внимание на сбор известным артистом Максимом Галкиным средств для украинских беженцев и привлечь его к уголовной ответственности.
По данным РИА Новости, активисты допустили, что полученные деньги комик передаст странам, которые противостоят России. Как объяснили члены организации, из-за этого увеличится риск возникновения террористических актов.
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