Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал коррективы в программах военных вузов с учётом приобретённого в боевых действиях опыта.
"Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения", — цитирует министра ТАСС.
По словам Шойгу, современная учебно-материальная база уже готова, а преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в российских войсках.
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