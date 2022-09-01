Шойгу заявил об изменениях в программы военных вузов с учётом боевых действий

Глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал коррективы в программах военных вузов с учётом приобретённого в боевых действиях опыта.

"Следует учитывать особенности новых способов ведения боевых действий, применения противником перспективных средств поражения, разведки, связи, радиоэлектронной борьбы и управления. Для этого в вузах внесены коррективы в программы обучения", — цитирует министра ТАСС.

По словам Шойгу, современная учебно-материальная база уже готова, а преподаватели специальных дисциплин прошли стажировку в российских войсках.