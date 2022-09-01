Глава Башкирии лично контролирует строительство мемориала Минигали Шаймуратову

Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал, просто вновь приехал на Советскую площадь Уфы, где устанавливается памятник Минигали Шаймуратову.

По словам главы республики, он "с радостью сбегает с работы", чтобы контролировать установку монумента.

Хабиров уверен, что таким образом башкиры не только отдадут дань памяти легендарному военачальнику и и воинам-уроженцам республики, погибшим на поле боя, но и покажут своё уважение к президенту РФ. Именно Владимир Путин посмертно наградил Шаймуратова званием Героя России, напоминает издание mkset.ru.

Сейчас на площади происходит установка колонн с постаментом и барельефа, который изображает историю 112-й Башкавдивизии. Торжественное открытие мемориала обещают уже 11 октября — в День Республики.