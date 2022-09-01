Радий Хабиров на своей странице в соцсети рассказал, просто вновь приехал на Советскую площадь Уфы, где устанавливается памятник Минигали Шаймуратову.
По словам главы республики, он "с радостью сбегает с работы", чтобы контролировать установку монумента.
Хабиров уверен, что таким образом башкиры не только отдадут дань памяти легендарному военачальнику и и воинам-уроженцам республики, погибшим на поле боя, но и покажут своё уважение к президенту РФ. Именно Владимир Путин посмертно наградил Шаймуратова званием Героя России, напоминает издание mkset.ru.
Сейчас на площади происходит установка колонн с постаментом и барельефа, который изображает историю 112-й Башкавдивизии. Торжественное открытие мемориала обещают уже 11 октября — в День Республики.
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