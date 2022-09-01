В Москве продлили "оранжевый" уровень из-за пожароопасности

В Гидрометцентре заявили о продлении "оранжевого" уровня погодной опасности в Москве из-за риска пожара.

"Чрезвычайная пожарная опасность — пятый класс", — сообщается на сайте учреждения.

Предупреждение будет действовать до вечера 2 сентября. Также в Москве объявлен "жёлтый" уровень опасности из-за сильного ветра.