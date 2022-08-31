Ксения Собчак рассказала, что связывало её с Михаилом Горбачёвым и показала совместное фото со знаменитым политиком.
Журналистка разместила фото с первым и единственным президентом СССР в своём микроблоге.
"Какой прекрасный и интимный кадр", — подписала снимок звезда ТВ и интернета, объяснив, что фотография была сделана на премьере её документального фильма "Дело Собчака".
На фото идеолог перестройки нежно убирает прядь волос с лица Ксении, которая доверчиво наклонилась над обладателем Нобелевской премии мира.
Собчак призналась, что с экрана телевизора Горбачёв ей казался "забавным дядькой с кляксой". Когда же она увидела главу СССР вживую, то изменила о нём своё мнение.
Журналистка выразила сожаление о том, что ей не удалось взять интервью у политика, который сыграл огромную роль в истории нашей страны.
Ранее журналист Андрей Медведев увидел в смерти единственного президента СССР Михаила Горбачёва "мистическое совпадение".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.