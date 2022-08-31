Собчак показала интимное фото с Горбачёвым: "Прекрасный кадр"

Ксения Собчак рассказала, что связывало её с Михаилом Горбачёвым и показала совместное фото со знаменитым политиком.

Журналистка Ксения Собчак и политик Михаил Горбачёв

Журналистка разместила фото с первым и единственным президентом СССР в своём микроблоге.

"Какой прекрасный и интимный кадр", — подписала снимок звезда ТВ и интернета, объяснив, что фотография была сделана на премьере её документального фильма "Дело Собчака".

На фото идеолог перестройки нежно убирает прядь волос с лица Ксении, которая доверчиво наклонилась над обладателем Нобелевской премии мира.

Собчак призналась, что с экрана телевизора Горбачёв ей казался "забавным дядькой с кляксой". Когда же она увидела главу СССР вживую, то изменила о нём своё мнение.

Журналистка выразила сожаление о том, что ей не удалось взять интервью у политика, который сыграл огромную роль в истории нашей страны.

Ранее журналист Андрей Медведев увидел в смерти единственного президента СССР Михаила Горбачёва "мистическое совпадение".