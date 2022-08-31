Бабкина о "стёртом с лица земли" Мариуполе: Как это может быть в 21 веке

Надежда Бабкина дрожащим от слёз голосом поделилась впечатлениями от поездки в Мариуполь. Исполнительница русской песни назвала увиденное "страшным зрелищем".

Певица рассказала, что отправилась на Украину с целью поддержать население. Она посетила Мариуполь.

"Зрелище, признаюсь, страшное — город практически стёрт с лица земли. Смотришь на развалины, оставшиеся от здания Русского драматического театра, и не веришь глазам. Невозможно принять и осознать", — написала Бабкина в своём микроблоге.

Народная артистка России рассказала, что встретила "мужичка", который остался без дома и без семьи. При этом он, по словам артистки, находит в себе силы жить.

"Всё очень грустно, жалко, не понимаешь как это может быть в 21 веке, но, к сожалению это случилось", — сказала певица.

Бабкина рассказала, как сотрудники разрушенного театра пытаются работать.

"Поддерживать надо, это наши люди", — сказала исполнительница.

Ранее Максим Галкин упрекнул Ларису Долину и Надежду Бабкину в том, что они хотят получить крохи с барского стола.