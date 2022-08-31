Тагильский УВЗ перевёл работников на 12-часовой рабочий день

Тагильский "Уралвагонзавод" перевёл работников механосборочных цехов, выпускающих оборонную продукцию, на 12-часовой рабочий день.

Работники "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле перешли на 12-часовой рабочий день, а также в добровольном порядке можно выйти на работу в субботу за двойную оплату. Сотрудники завода в беседе с редакцией tagilcity.ru заявили, что такие меры были приняты из-за производственной необходимости. Одна из работниц БТК рассказала, что выйти на работу в субботу или взять отгул можно было всегда.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" подтвердили информацию о продлении смены и уточнили, что вся сверхурочная работа будет оплачиваться в двойном размере. Также сотрудникам, выполняющим работы по государственному оборонному заказу (ГОЗ), дополнительно установлена надбавка к действующей тарифной ставке в размере 35%.