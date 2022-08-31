Психолог Валерий Соколюк рассказал, как не допустить появление конфликтов среди учеников. По словам специалиста, сплочённость школьников важнее, чем успеваемость.
"Помочь могут коллективный тимбилдинг, игры, которые можно проводить всем вместе", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Радио 1.
Вместе с этим собеседник издания сообщил, что иногда отношения в классе ухудшаются из-за педагогов. Как объяснил психолог, некоторые преподаватели "выделяют" детей, то есть слишком сильно хвалят их или критикуют.
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