Семейный психолог: избежать конфликтов в школьном классе помогут совместные игры

Психолог Валерий Соколюк рассказал, как не допустить появление конфликтов среди учеников. По словам специалиста, сплочённость школьников важнее, чем успеваемость.

"Помочь могут коллективный тимбилдинг, игры, которые можно проводить всем вместе", — подчеркнул эксперт, слова которого приводит Радио 1.

Вместе с этим собеседник издания сообщил, что иногда отношения в классе ухудшаются из-за педагогов. Как объяснил психолог, некоторые преподаватели "выделяют" детей, то есть слишком сильно хвалят их или критикуют.