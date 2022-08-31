Соловьёв недоволен возвращением Пугачёвой: "Приехала зачем?"

Телеведущий Владимир Соловьёв выразил своё негодование по поводу приезда в Москву из-за границы певицы Аллы Пугачёвой.

Тележурналист не понимает, как можно после полугодового отсутствия на родине как ни в чём не бывало вернуться домой и делать вид, что ничего не было.

Соловьёв не скрывает, что к возвращению Примадонны относится отрицательно. По его мнению, Пугачёва бросила Россию тогда, когда та переживала тяжёлый период. После всего этого тележурналист не считает, что Примадонна заслуживает звания великой артистки.

"Вернулась некто Пугачева. Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что ее муж нес, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги закончились?", — сказал телеведущий в своей программе "Соловьёв LIVE".