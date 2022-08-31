Режиссёр Михалков о Горбачёве: сегодня Россия "хлебает" результаты его работы

Режиссёр Никита Михалков заявил, что граждане РФ "хлебают результаты" деятельности первого президента СССР Михаила Горбачёва.

По словам деятеля культуры, Михалков находился в ослеплении и эйфории от всенародной любви и дружбы с Западом.

"Знаете, когда мы разоружаемся и доверяем на слово, что НАТО не приблизится, не взяв ни одной бумаги по этому поводу, вот мы сегодня хлебаем результаты", — отметил Михалков.

По его мнению, у Горбачёва был менталитет политика, который управляет краем, а не огромным государством. Это как ехать на грузовике с пятью прицепами, но управлять им так, будто ты находишься за рулём "Жигулей", объяснил режиссёр.

"Я думаю, что это проблема масштаба мышления. То, что можно сделать в регионе, когда это касается огромной страны, это не всегда получается", — подчеркнул Михалков.

Ранее лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что правление Горбачёва завершилось потерей страны и нищетой миллионов человек, а теперь его ошибки приходится исправлять нам.