В Ижевске прошло очередное заседание по делу активистки Анастасии Понькиной, в вину которой ставят хулиганство и неуважение к обществу. Обвинение просит для девушки два года лишения свободы, с чем она категорически не согласна.
Как пишет udm-info.ru, сама Понькина свою вину не признаёт и обещает своим подписчикам, что вместе со своим адвокатом будет добиваться признания невиновности и окончательного прекращения дела.
Первое заседание по делу Понькиной состоялось почти год назад, на нём девушке вынесли обвинительный вердикт. Однако сама обвиняемая с решением суда публично не согласилась, заявив, что не услышала ни от одного свидетеля доказательств "якобы совершённого ею преступления".
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