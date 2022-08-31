Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Зеленограде покажут спектакль "С неба упали три яблока"
Экс-посол Украины Мельник об истощении запасов оружия ФРГ: "Вы это серьёзно?"
Пасечник призвал отстоять Киев и не отдавать его кому бы то ни было
Минобороны РФ: ВСУ в ходе наступления за двое суток потеряли 1,7 тысячи солдат
Пушилин: партия ракет для РСЗО HIMARS высокой дальности уже находится на Украине
Ходарёнок: украинская пропаганда экспериментирует с формой и содержанием
Минобороны: ВКС России уничтожили около 50 украинских военных в ДНР
Краско о секрете семейной жизни Пугачёвой: "Все её мужья были слабее Галкина"
Экс-разведчик Риттер назвал отправку афганских лётчиков на Украину самоубийством

Вице-спикер Госдумы Чернышов: запрет мобильных телефонов на уроках не доработан

Общество

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов оценил распоряжение Министерства Просвещения о запрете использования школьниками во время занятий мобильных телефонов, который начнёт действовать с начала нового учебного года.

Вице-спикер Госдумы Чернышов: запрет мобильных телефонов на уроках не доработан

Парламентарий признал, что сама идея ограничить использование смартфонов на уроках хороша, потому что учащиеся действительно много отвлекаются на гаджеты.

«Идея интересна с точки зрения борьбы за успеваемость — мобильный телефон действительно является фактором отвлечения ученика», — сказал Чернышов в разговоре с RT.

Однако депутат уверен, что это предложение нуждается в доработке, потому что в нём, например, не расписано, как быть учителю, если школьник добровольно не убирает телефон по его просьбе.

«Школьник ведь может отказаться отдавать мобильник — что в этой ситуации допустимо делать учителю? Для эффективной реализации идея должна быть полностью проработана», — объяснил Чернышов.

С начала учебного года учащимся школ РФ запрещается использовать во время уроков смартфоны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Российская армия уничтожила колонну польских танков, наступавших на Херсон
Силовые структуры
Российская армия уничтожила колонну польских танков, наступавших на Херсон
Силовые структуры
Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ
Силовые структуры
Кнутов: Россия не может сбивать американские транспортные самолёты в ЕС
Сергей Лебедев Русские солдаты в Берлине: помощь мирному населению и сохранённый город Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин Любовь Степушова Киевский режим усугубил своё положение после поражения под Херсоном Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: бомбардировщик B-2 США стал практически неуязвим для российской ПВО
Силовые структуры
Евсеев: в заявлении Шойгу прозвучал приговор Киеву
Леонков: западные инструкторы обучили ВСУ новой тактике наступления
Силовые структуры
Леонков: западные инструкторы обучили ВСУ новой тактике наступления
Последние материалы
Минобороны РФ: ВСУ в ходе наступления за двое суток потеряли 1,7 тысячи солдат
Пушилин: партия ракет для РСЗО HIMARS высокой дальности уже находится на Украине
Ходарёнок: украинская пропаганда экспериментирует с формой и содержанием
Минобороны: ВКС России уничтожили около 50 украинских военных в ДНР
Краско о секрете семейной жизни Пугачёвой: "Все её мужья были слабее Галкина"
Экс-разведчик Риттер назвал отправку афганских лётчиков на Украину самоубийством
Россиянин выбросил мотоцикл подростка в овраг из-за шума ночью
Кубанские казаки отказались выступать на одной площадке с певицей Манижей
Кедми: Россия выбьет из головы Запада легенду Киева о "взятии Херсона"
Более 60 ударов за сутки по ЗАЭС и Энергодару — Украина "ждёт" МАГАТЭ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников