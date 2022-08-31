Вице-спикер Госдумы Чернышов: запрет мобильных телефонов на уроках не доработан

Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов оценил распоряжение Министерства Просвещения о запрете использования школьниками во время занятий мобильных телефонов, который начнёт действовать с начала нового учебного года.

Парламентарий признал, что сама идея ограничить использование смартфонов на уроках хороша, потому что учащиеся действительно много отвлекаются на гаджеты.

«Идея интересна с точки зрения борьбы за успеваемость — мобильный телефон действительно является фактором отвлечения ученика», — сказал Чернышов в разговоре с RT.

Однако депутат уверен, что это предложение нуждается в доработке, потому что в нём, например, не расписано, как быть учителю, если школьник добровольно не убирает телефон по его просьбе.

«Школьник ведь может отказаться отдавать мобильник — что в этой ситуации допустимо делать учителю? Для эффективной реализации идея должна быть полностью проработана», — объяснил Чернышов.

С начала учебного года учащимся школ РФ запрещается использовать во время уроков смартфоны.