Вице-спикер Госдумы РФ Борис Чернышов оценил распоряжение Министерства Просвещения о запрете использования школьниками во время занятий мобильных телефонов, который начнёт действовать с начала нового учебного года.
Парламентарий признал, что сама идея ограничить использование смартфонов на уроках хороша, потому что учащиеся действительно много отвлекаются на гаджеты.
«Идея интересна с точки зрения борьбы за успеваемость — мобильный телефон действительно является фактором отвлечения ученика», — сказал Чернышов в разговоре с RT.
Однако депутат уверен, что это предложение нуждается в доработке, потому что в нём, например, не расписано, как быть учителю, если школьник добровольно не убирает телефон по его просьбе.
«Школьник ведь может отказаться отдавать мобильник — что в этой ситуации допустимо делать учителю? Для эффективной реализации идея должна быть полностью проработана», — объяснил Чернышов.
С начала учебного года учащимся школ РФ запрещается использовать во время уроков смартфоны.
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