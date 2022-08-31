Военный историк Кнутов: Горбачёв ошибся, поверив Западу

30 августа врачи ЦКБ сообщили о смерти Михаила Горбачёва. Первый и единственный президент СССР был довольно противоречивой личностью, отметил военный историк.

По словам директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова, Горбачёв запускал процесс реформ, который назвал "перестройкой", чтобы улучшить жизнь граждан Советского Союза.

"Он рассчитывал, что они (реформы. — Прим. ред.) снимут многие вопросы, связанные с эскалацией напряжённости, которые существовали до этого между Востоком и Западом", — уверен Кнутов.

Отчасти ему это удалось, что подтверждается многочисленными соболезнованиями лидеров западных стран в связи с кончиной Горбачёва.

Но последний лидер СССР допустил ошибку, когда поверил Западу и принял чужие условия игры, считает эксперт. За этим последовало сокращение российской армии, а народ страны на себе ощутил экономические последствия либеральных реформ.

Несомненно одно, напомнил Кнутов в интервью RT, подписанные международные договоры смогли разрядить международную напряжённость и снизить вероятность новый мировой войны.