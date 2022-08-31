Песков рассказал, как мошенники сняли деньги с карт его дочери

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как в прошлом году его дочь стала жертвой мошенников, которым она сама перевела деньги со своих банковских карт.

Представитель Кремля отметил, что телефонные аферисты виртуозно умеют убеждать, но используют свой талант в преступных целях.

"Но они владеют, к сожалению, этим талантом абсолютно филигранно. У меня дочка попалась в прошлом году. Уж сколько я ей говорил, она говорит, это был как гипноз, она даже ничего не поняла, как она стала называть свои ПИНы и так далее. И у нее с двух карточек сняли деньги",- поделился Песков, выступая на марафоне "Знание. Сила".

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что его дочь прекрасно осведомлена о цифровой безопасности, однако это ей не помогло, и сила убеждения мошенников победила.

В заключение Песков добавил, что все переведённые мошенникам деньги в итоге удалось вернуть благодаря оперативным действиям службы безопасности банков.