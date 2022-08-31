Шахназаров оценил слова Пугачёвой про порядок в головах: "Намёк поняли"

Журналист Михаил Шахназаров увидел во фразе Аллы Пугачёвой, произнесённой ей после возвращения в Россию, намёк.

Алла Пугачёва, в отличие от своего супруга Максима Галкина, не высказывалась против спецоперации на Украине, однако отношение к Примадонне в патриотических кругах стало настороженным.

В словах певицы пытаются отыскать тайные смыслы. Понять лаконичное высказывание народной артистки СССР попытался журналист Михаил Шахназаров. Он вспомнил, как певица грозила священнику Андрею Ткачёву, который заявил, что после отъезда артистки в России "очистился воздух".

"Я не думаю, что Алла Борисовна способна навести порядок в наших головах. Мы сделали свой выбор. Мы намек-то поняли. Помните, она и батюшке говорила: "Вернусь и наведу порядок". А времена всё-таки изменились. Мы взрослые люди, мы для себя решили, на чьей мы стороне", — выразил своё мнение Шахназаров в YouTube-шоу "Это Абзац".

Журналист уверен, что "скоро появится и Галкин", так как дети хотят видеть отца.

"Не может же быть, что папа где-то там, а дети здесь", — сказал представитель СМИ.