Журналист Михаил Шахназаров увидел во фразе Аллы Пугачёвой, произнесённой ей после возвращения в Россию, намёк.
Алла Пугачёва, в отличие от своего супруга Максима Галкина, не высказывалась против спецоперации на Украине, однако отношение к Примадонне в патриотических кругах стало настороженным.
В словах певицы пытаются отыскать тайные смыслы. Понять лаконичное высказывание народной артистки СССР попытался журналист Михаил Шахназаров. Он вспомнил, как певица грозила священнику Андрею Ткачёву, который заявил, что после отъезда артистки в России "очистился воздух".
"Я не думаю, что Алла Борисовна способна навести порядок в наших головах. Мы сделали свой выбор. Мы намек-то поняли. Помните, она и батюшке говорила: "Вернусь и наведу порядок". А времена всё-таки изменились. Мы взрослые люди, мы для себя решили, на чьей мы стороне", — выразил своё мнение Шахназаров в YouTube-шоу "Это Абзац".
Журналист уверен, что "скоро появится и Галкин", так как дети хотят видеть отца.
"Не может же быть, что папа где-то там, а дети здесь", — сказал представитель СМИ.
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