Телеведущая Елена Малышева высказалась о кончине Михаила Горбачёва.
Ведущая шоу "Жить здорово" выразила своё мнение о перестройке Горбачёва, которая началась в 1985 году.
"Я хорошо помню это время. Перестройка, гласность, открытые границы. Всё это было потрясающе!" — написала теледоктор в своём микроблоге.
Отдельно Малышева прокомментировала крепкие семейные отношения первого и единственного президента СССР.
"На наших глазах была огромная любовь в семье Горбачёвых Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича. Так началась современная история нашей страны. Светлая память. Прощайте, Михаил Сергеевич", — высказалась звезда ТВ.
Ранее президент США Джозеф Байден выразил соболезнования в связи с кончиной лидера СССР Михаила Горбачёва.
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В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.