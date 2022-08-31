Малышева похвалила реформы Горбачёва: "Перестройка, гласность, открытые границы"

Телеведущая Елена Малышева высказалась о кончине Михаила Горбачёва.

Ведущая шоу "Жить здорово" выразила своё мнение о перестройке Горбачёва, которая началась в 1985 году.

"Я хорошо помню это время. Перестройка, гласность, открытые границы. Всё это было потрясающе!" — написала теледоктор в своём микроблоге.

Отдельно Малышева прокомментировала крепкие семейные отношения первого и единственного президента СССР.

"На наших глазах была огромная любовь в семье Горбачёвых Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича. Так началась современная история нашей страны. Светлая память. Прощайте, Михаил Сергеевич", — высказалась звезда ТВ.

Ранее президент США Джозеф Байден выразил соболезнования в связи с кончиной лидера СССР Михаила Горбачёва.