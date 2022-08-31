Алексей Арестович высмеял желание победить Россию, уничтожив сначала советника офиса Владимира Зеленского.
Украинский военный аналитик объяснил, что он понимает, что человек дурак, наблюдая за тем как тот пытается решить какую-либо задачу.
Арестович прокомментировал новость о том, что суд в Москве оштрафовал американский сервис потокового видео Twitch на 3 млн руб. за отказ удалить его ролик.
"Судя по количеству людей, которые пытаются победить Россию, победив сначала некоего советника Офиса Президента, который качественнее всех (вместе взятых) украинцев работает с русскоязычной аудиторией, вторая после дорог проблема России — это проблема не только России", — написал аналитик.
Арестович попытался отыскать в данной информации положительные моменты.
"Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона", — выразил свою точку зрения помощник президента Украины.
Ранее Арестович рекомендовал европейским странам готовится к вторжению России.
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