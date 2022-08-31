Арестович: "Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона"

Алексей Арестович высмеял желание победить Россию, уничтожив сначала советника офиса Владимира Зеленского.

Украинский военный аналитик объяснил, что он понимает, что человек дурак, наблюдая за тем как тот пытается решить какую-либо задачу.

Арестович прокомментировал новость о том, что суд в Москве оштрафовал американский сервис потокового видео Twitch на 3 млн руб. за отказ удалить его ролик.

"Судя по количеству людей, которые пытаются победить Россию, победив сначала некоего советника Офиса Президента, который качественнее всех (вместе взятых) украинцев работает с русскоязычной аудиторией, вторая после дорог проблема России — это проблема не только России", — написал аналитик.

Арестович попытался отыскать в данной информации положительные моменты.

"Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона", — выразил свою точку зрения помощник президента Украины.

Ранее Арестович рекомендовал европейским странам готовится к вторжению России.