Каждый пятый россиянин назвал себя абсолютно счастливым человеком. Согласно данным опроса, положительно на вопрос о счастье ответили 22 процента.
"Ещё 28% поставили своему состоянию четвёрку, а 24% — тройку. Каждый десятый (10%), как показывает опрос, счастлив лишь на два балла из пяти, а 8% называют себя абсолютно несчастными людьми", — пишет RT.
При этом, по результатам опроса, счастливее оказались женщины.
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