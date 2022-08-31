Почти четверть россиян считают себя абсолютно счастливыми

Каждый пятый россиянин назвал себя абсолютно счастливым человеком. Согласно данным опроса, положительно на вопрос о счастье ответили 22 процента.

"Ещё 28% поставили своему состоянию четвёрку, а 24% — тройку. Каждый десятый (10%), как показывает опрос, счастлив лишь на два балла из пяти, а 8% называют себя абсолютно несчастными людьми", — пишет RT.

При этом, по результатам опроса, счастливее оказались женщины.