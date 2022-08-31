В Минстрое предложили списывать долги по ЖКУ

Минстрой РФ разработал проект постановления правительства, в котором предлагается списывать долги по жилищно-коммунальным услугам на фоне уважительной причины у неплательщика.

"При наличии уважительных причин для неплатежей — стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других", — цитируют выдержку из документа "Известия".

Кроме прочего, люди, которые получают льготы и задолжали по ЖКУ из уважительной причины, продолжат получать выплаты. Сейчас неплательщиков лишают субсидий.