Минстрой РФ разработал проект постановления правительства, в котором предлагается списывать долги по жилищно-коммунальным услугам на фоне уважительной причины у неплательщика.
"При наличии уважительных причин для неплатежей — стационарное лечение, смерть близких родственников, невыплата зарплаты и других", — цитируют выдержку из документа "Известия".
Кроме прочего, люди, которые получают льготы и задолжали по ЖКУ из уважительной причины, продолжат получать выплаты. Сейчас неплательщиков лишают субсидий.
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