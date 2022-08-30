Михаилу Горбачёву перед смертью делали процедуру гемодиализа, для очистки крови.
30 августа в возрасте 91 года скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачёв. Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои данные, сообщает, что накануне он приезжал в больницу на гемодиализ. В течение последнего года Горбачёв находился под наблюдением врачей из-за проблем с почками. Авторы Mash также заявляют, что Горбачёву время от времени проводили процедуру очистки крови.
Гемодиализ помогает контролировать артериальное давление и сбалансировать важные минералы, такие как калий, натрий и кальций в крови. Это процедура очищает кровь от токсичных веществ и избытка воды. Гемодиализ может помочь человеку чувствовать себя лучше, но это не лекарство от почечной недостаточности.
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