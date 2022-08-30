Вассерман: сложно оценивать школы по одному лишь среднему баллу ЕГЭ

Член Комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что сложно оценивать школы по одному лишь среднему баллу ЕГЭ.

По мнению Вассермана, систему оценивания обучения считали неэффективной ещё до введения ЕГЭ. Вассерман рассказал, что когда он был школьником, то у них была система оценивания по среднему баллу в аттестате. Это, по его словам, заставляло учителей быть снисходительней к ученикам, а дети не дополучали знаний.

"Всё это упиралось только в одну проблему: другого более эффективного способа оценки работы учебных заведений так никто и не предложил ни тогда, ни сейчас", — заявил депутат в интервью "Радио 1".

По мнению Вассермана, прежде чем отказываться от далеко не совершенного способа оценки школ, необходимо разработать другой показатель. Самое главное, по словам депутата, необходимо доказать, что эта система будет работать лучше, чем предыдущая.