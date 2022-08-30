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Экономист: без работы могут остаться сотрудники компаний под санкциями

Общество

Экономист Екатерина Самраилова оценила прогноз премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который анонсировал потерю работы 200 тысячами россиян в ближайшие месяцы.

Экономист: без работы могут остаться сотрудники компаний под санкциями

Эксперт уточнила, что сокращения нужно опасаться прежде всего работникам тех предприятий, которые принадлежат к отраслям, оказавшихся под санкциями.

"Мы же понимаем, что просел целый кластеры: например, автомобильная отрасль. Конечно, это будут увольнения. Остается у нас только "ГАЗ", "ВАЗ", "Патриот", "Газель", может, на Дальнем Востоке какое-то предприятие", — объяснила Самраилова в разговоре с Общественной Службой Новостей.

В противовес этим отраслям работникам ряда других сфер можно не опасаться за своё будущее. В частности, по-прежнему отмечается большой спрос на вакансии "индустрии красоты" — мастера ногтевого сервиса и парикмахеры будут так же обеспечены работой. Кроме того, много вакансий будет появляться в сфере быстрого питания и доставки, строительной и коммунальной отрасли, спрогнозировала специалист.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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