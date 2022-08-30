Собчак высказала одобрение мэру Екатеринбурга за подключение горячей воды

Телеведущая, блогер и журналист Ксения Собчак одобрительно отозвалась о действиях мэра Екатеринбурга Алексея Орлова за то, что жильцы дома номер 2 на улице Патриса Лумумбы теперь, по прошествии одного года, наконец имеют горячую воду.

"Ну, служу народу, получается. Мэр Орлов — молодец! Если все не пойдет прахом к ноябрю, а то и раньше", — написала Собчак в своём Telegram-канале.

Этот пост стал окончанием истории, случившейся в июле 2022, когда Собчак стало известно, что жильцы дома по вышеуказанному адресу уже год живут без горячей воды. Тогда телеведущая рассказала, что местная управляющая компания придумывает разные отговорки для того, чтобы не делать ремонт и не устранять неполадки. Поэтому Собчак напрямую обратилась к мэру Екатеринбурга, попросив его помочь многострадальным жителям.