В Уфе разоблачили преступное сообщество обнальщиков

В республике Башкортостан группе злоумышленников удалось с помощью финансовых махинаций получить более 90 миллионов рублей.

Семерых граждан республики обвиняют в организации преступного сообщества, которое в Уфе семь лет занималось "обналом" — с 2015 по 2022 годы.

Ранее сообщалось, что собственник банка "Европейский Экспресс" осуждён на девять лет за перевод средств по подложным документам.

Как сообщает издание mkset.ru, злоумышленники действовали через подставные фирмы, взимая с клиентов комиссию в размере 11%.

С фигурантами дела, реализующими незаконную схему, проводятся следственные мероприятия.