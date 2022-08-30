Арестович призвал украинцев не паниковать: Не забуксовали, а этап замысла

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович призвал украинцев не нервничать, несмотря на безрадостный взгляд на происходящее на фронтах.

Арестович назвал действия ВСУ "боевой работой", которая, по его словам, не бывает ни быстрой, ни лёгкой, если оценивать соотношение сил и средств противоборствующих сторон.

"Спокойно, товарищи, если вы нервничаете. Идёт боевая работа. Наши знают, что делают и последовательно реализуют свой план", — объяснил украинский военный аналитик.

Помощник Зеленского подчеркнул, что поле боя глазами солдата и командного состава сильно отличается. Взгляд главнокомандующего на ситуацию, по словам аналитика, отличается радикально, поэтому не стоит паниковать.

"И то, что для вас "забуксовали", для него, возможно — этап замысла, который имеет свою логику и ритм, включая паузы и смену направлений сосредоточения основных усилий. Столько кричали "верим в ЗСУ!". Ну так вот и подошло время верить", — обратился к согражданам украинский обозреватель.

Ранее Алексей Арестович заявил, что 29 августа началась катастрофа на фронтах для армии РФ.