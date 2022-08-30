Лазарева* ответила на нападки Соловьёва: "Ты другое дело, Вова"

Телеведущая Татьяна Лазарева* ответила Владимиру Соловьёву, который назвал её пьющей и некрасиво стареющей женщиной.

Звезда ТВ опубликовала в своём микроблоге фрагмент, на котором Соловьёв критикует её внешность.

56-летняя знаменитость написала в ответ стихотворение в стиле Агнии Барто под названием "Непьющему и нестареющему красавцу".

"То, что пью я много лет, это твой, Володя, бред. Ведь бухать-то мне когда. Мне бухать-то некогда", — сказала телеведущая, отметив, что много занимается благотворительностью.

Не согласилась Татьяна и с тем, что она "некрасиво стареет".

"Вновь из области вранья, что старею быстро я. У меня спортивный вид. Это каждый подтвердит. Ты другое дело, Вова, что-то выглядишь… не очень", — объяснила Лазарева.

Ранее Татьяна Лазарева призналась, что испытывает чувство ужаса и позора после присвоения ей статуса иноагента.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.