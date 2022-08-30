Правительство РФ готово поддержать рекламу российского вина на билбордах

Правительство РФ готово поддержать законопроект партии "Единая Россия", в котором парламентарии предложили разрешить открытую рекламу алкоголя. Речь идёт о вине российского производства.

"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, увеличения производства качественной продукции", — цитируют "Известия" сообщение профильного министерства.

Так, депутаты предложили разрешить размещать рекламу вина вдоль дорог на билбордах в регионах, где производят алкогольный напиток.