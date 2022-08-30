Правительство РФ готово поддержать законопроект партии "Единая Россия", в котором парламентарии предложили разрешить открытую рекламу алкоголя. Речь идёт о вине российского производства.
"Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития виноградарства и виноделия, увеличения производства качественной продукции", — цитируют "Известия" сообщение профильного министерства.
Так, депутаты предложили разрешить размещать рекламу вина вдоль дорог на билбордах в регионах, где производят алкогольный напиток.
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ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.