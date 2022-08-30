Путин учредил новую в России госнаграду

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока".

Так, медалью будут награждать россиян, отличившихся заслугами по развитию этих регионов:

в сфере госстроительства,

экономики,

промышленного производства,

энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,

сельского хозяйства.

Кроме того, государственную награду смогут получить и иностранные граждане.