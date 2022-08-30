Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока".
Так, медалью будут награждать россиян, отличившихся заслугами по развитию этих регионов:
Кроме того, государственную награду смогут получить и иностранные граждане.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ в данный момент проводят контрнаступление на юге Украины. Такая информация появилась у агентства Reuters, ссылающегося киевское военное руководство.