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Путин учредил новую в России госнаграду

Общество

Президент России Владимир Путин учредил новую государственную награду — медаль "За развитие Сибири и Дальнего Востока".

Так,  медалью будут награждать россиян, отличившихся заслугами по развитию этих регионов: 

  • в сфере госстроительства,
  • экономики,
  • промышленного производства,
  • энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры,
  • сельского хозяйства.

Кроме того, государственную награду смогут получить и иностранные граждане.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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