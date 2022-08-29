Садальский ответил Прилепину: Почему ненависть не переносится на жён чиновников

Станислав Садальский ответил Захару Прилепину, который обвинил Ксению Собчак в том, что она "сдохнет, но не понесёт карамель беженцам".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" заявил, что не понимает, почему мужчины "брызжут слюной", критикуя женщин. Актёр упрекнул писателя Захара Прилепина, который продолжает полемику с Ксенией Собчак.

"Захар она ведь не шикует на ваши деньги, как жены ваших хозяев… Она не живет и не учится за границей, как хозяйские дочки и не хранит деньги в заграничных банках, как хозяйские друзья", — написал Садальский.

Заслуженный артист РСФСР спрашивает Прилепина, откуда у него столько ненависти.

"И почему эта ненависть не переносится на жён чиновников?" — вопрошает 71-летний актёр.

Садальский назвал Собчак рисковой и бесстрашной.

"У Шопенгауэра есть интересная мысль, что истина проходит три стадии. Сначала её высмеивают, потом ей яростно сопротивляются и, наконец, принимают как очевидное. Ксюша у вас, Захар, пока — на 2 позиции", — написал актёр.

Ранее Ксения Собчак рассказала, кто заменит Ивана Урганта на Первом канале.