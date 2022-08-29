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Диетолог Соломатина: россияне не могут отказаться от сладкого

Общество

Россияне не могут отказаться от сладкого. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина, комментируя Pravda.Ru пристрастия граждан РФ к еде.

Диетолог Соломатина: россияне не могут отказаться от сладкого

По словам диетолога, россияне не могут отказаться от продуктов с высоким гликемическим индексом, а именно от сладкого и мучного. Это связано с тем, что эти продукты доступны людям и вызывают у них на какой-то момент состояние удовлетворения и эйфории.

"Сахар присутствует во многих блюдах, особенно в готовых блюдах. Поэтому волею-неволей всё равно он присутствует в значительно большем количестве, чем необходимо человеку", — рассказала Соломатина.

По словам врача-диетолога, отказываться от продуктов, которые содержат сахар, нужно постепенно. Она предлагает сначала избавиться от привычки машинально что-то есть.

"Скажем, машинальное — это проходишь, кто-то из сотрудников пьет чай с конфеткой, присоединился, где-то схватил сухарик, где-то — ещё что-то или мороженое съел", — объяснила диетолог.

По словам Соломатиной, не нужно резко отказываться от всех вредных продуктов. Так, например, вместо обычного хлеба, можно есть хлеб с отрубями. Если хочется макарон, то диетолог предлагает, не доваривать их до конца, а картошку она советует совмещать с овощами и есть в холодном виде, потому что так крахмал становится резистентным.

"Это касается картофеля, это касается хлеба, это касается риса. Использовать эти продукты лучше в виде салатов: добавлять в салат, где много зелени, клетчатки или овощей некрахмалистых", — советует врач.

Однако пристрастие к сладкому может говорить о недостатке хрома в организме, отмечает Соломатина. Хром, по словам врача, обеспечивает сцепку между инсулином, который становится глюкозой, и облегчает проникновение этой энергии в клетку. Также тяга к сладкому может говорить о нехватке магния.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
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