Милонов о запрете рекламы фастфуда: "Хотел бы, чтобы запрещали вредные продукты"

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в беседе с Pravda.Ru высказался об инициативе ГД запретить рекламу фастфуда, кондитерских и колбасных изделий.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов рассказал, что данную инициативу в Госдуме обсуждали неоднократно.

"Здесь важно определить, что такое фастфуд. В фастфуд могут попасть многие разные продукты. Мы говорим о вредном, прежде всего, фастфуде, потому что без быстрой еды жизнь в мегаполисе сложно себе представить. Поэтому мы, наверное, должны отталкиваться от того, что нужно запрещать рекламу продуктов, содержащих трансжиры", — сказал Милонов.

Депутат отметил, что следует наносить надписи на эти продукты, предупреждающие о том, что чрезмерное употребление вредно.

Он призвал делать различия между вредным и относительно безопасным фастфудом. В качестве примера он привёл приемлемую шаверму и обжаренные на трансжирах бургеры и картошку-фри.

"Это большая разница. Поэтому, конечно, сначала надо определиться, что такое фастфуд. Поскольку у меня много детей, я прекрасно знаю, что это за ситуация, и, наверное, хотел бы, чтобы запрещали вредные продукты", — выразил своё мнение Милонов.

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